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В SIPRI заявили, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

В SIPRI заявили, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен "холодной войны", это связано с тем, что страны "ядерного клуба" начинают активно наращивать свои арсеналы.
Другие страны
13 июня 2022 г. 08:54
В SIPRI заявили, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен "холодной войны", это связано с тем, что страны "ядерного клуба" начинают активно наращивать свои арсеналы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

"Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны", отмечают эксперты института. В настоящее время "наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился", а "все державы, входящие в "ядерный клуб" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНД) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов", считают они. Усилению международной напряженности способствует также то, что, по мнению исследователей, большая часть этих стран "обостряет ядерную риторику", а "роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой".

Наращивание арсеналов

По информации СИПРИ, все страны "ядерного клуба" активно развивают программы, связанные с атомным оружием, либо наращивают уже существующие арсеналы. В частности, "Великобритания в 2021 году анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок", приняв решение "публично не раскрывать их число", а Франция "официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением". В институте также отмечают, что Индия и Пакистан "увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки", а Израиль "проводит модернизацию своего ядерного арсенала". В то же время КНДР "активно проводит испытания ядерных вооружений" и, по оценкам экспертов, "уже изготовила 20 боеголовок, обладая достаточными ресурсами для производства дополнительных 45-55 единиц". Наконец, отмечают эксперты СИПРИ, спутниковые снимки свидетельствуют о ведущихся работах по сооружению 300 новых пусковых шахт в Китае.

Ухудшение международной обстановки

Как отмечается в докладе, ситуацию обостряет тот факт, что "отношения между мировыми державами значительно ухудшились", что привело к ряду проблем в области ядерной дипломатии. В частности, переговоры по стратегической стабильности между Россией и США, на которые приходится более 90% всех ядерных вооружений, оказались фактически заморожены после начала специальной военной операции России в Украине. Кроме того, постоянные члены Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, США и Великобритания) так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а Совместный всеобъемлющий план действий по развитию ядерной программы Ирана так пока и не согласован участниками переговоров.

Перспективы

Эксперты СИПРИ заключают, что с учетом наблюдаемых изменений в военных стратегиях ведущих глобальных держав и стагнации дипломатических усилий по разоружению в мире скоро будет зафиксировано фактическое увеличение ядерных арсеналов, впервые со времен холодной войны. В перспективе данная тенденция может оказаться долгосрочной и "продлиться в течение всего следующего десятилетия", считают в стокгольмском институте.

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