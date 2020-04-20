В Сингапуре зафиксировали рекордный суточный прирост случаев СOVID-19

Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре за сутки выросло на 1 426, что стало рекордным показателем за все время пандемии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Минздрава республики.

"Число новых случаев увеличилось на 1 426, всего в стране было подтверждено 8 014 инфицированных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило пять тысяч.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.