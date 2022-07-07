В Сингапуре выявили первый местный случай заражения оспой обезьян

Сингапурские медики зафиксировали первый локальный случай заражения вирусом оспы обезьян.

Сингапурские медики зафиксировали первый локальный случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило сингапурское министерство здравоохранения.

Заразившийся - 45-летний гражданин Малайзии, проживающий в Сингапуре. В настоящее время он находится в Национальном центре инфекционных заболеваний, его состояние стабильное.

30 июня у мужчины появились поражения кожи в нижней части живота, 2 июля - усталость и опухшие лимфатические узлы. 4 июля у него начались лихорадка и боль в горле, и он обратился за медицинской помощью.

Медики выявили трех человек, близко контактировавших с зараженным, все они помещены на карантин на 21 день. Отслеживание контактов продолжается. В министерстве здравоохранения отметили, что первый местный эпизод заболевания не связан с завозным случаем, о котором ведомство сообщило ранее.