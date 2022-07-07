В Сингапуре выявили первый местный случай заражения оспой обезьян

Сингапурские медики зафиксировали первый локальный случай заражения вирусом оспы обезьян.
Заразившийся - 45-летний гражданин Малайзии, проживающий в Сингапуре. В настоящее время он находится в Национальном центре инфекционных заболеваний, его состояние стабильное.
30 июня у мужчины появились поражения кожи в нижней части живота, 2 июля - усталость и опухшие лимфатические узлы. 4 июля у него начались лихорадка и боль в горле, и он обратился за медицинской помощью.
Медики выявили трех человек, близко контактировавших с зараженным, все они помещены на карантин на 21 день. Отслеживание контактов продолжается. В министерстве здравоохранения отметили, что первый местный эпизод заболевания не связан с завозным случаем, о котором ведомство сообщило ранее.