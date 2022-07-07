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В Сингапуре выявили первый местный случай заражения оспой обезьян

В Сингапуре выявили первый местный случай заражения оспой обезьян Сингапурские медики зафиксировали первый локальный случай заражения вирусом оспы обезьян.
Другие страны
7 июля 2022 г. 06:13
В Сингапуре выявили первый местный случай заражения оспой обезьян

Сингапурские медики зафиксировали первый локальный случай заражения вирусом оспы обезьян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило сингапурское министерство здравоохранения.

Заразившийся - 45-летний гражданин Малайзии, проживающий в Сингапуре. В настоящее время он находится в Национальном центре инфекционных заболеваний, его состояние стабильное.

30 июня у мужчины появились поражения кожи в нижней части живота, 2 июля - усталость и опухшие лимфатические узлы. 4 июля у него начались лихорадка и боль в горле, и он обратился за медицинской помощью.

Медики выявили трех человек, близко контактировавших с зараженным, все они помещены на карантин на 21 день. Отслеживание контактов продолжается. В министерстве здравоохранения отметили, что первый местный эпизод заболевания не связан с завозным случаем, о котором ведомство сообщило ранее.

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Версия на азербайджанском языке Sinqapurda meymunçiçəyi virusuna ilk yoluxma faktı qeydə alınıb

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