В Сингапуре выпустили памятные монеты к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте монетного двора страны.

"Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", - говорится в сообщении.

Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.

При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева - флаг КНДР, справа - США.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре в 9 утра по местному времени.

В мае в сувенирном магазине Белого дома уже выпустили памятную монету в честь саммита с КНДР.