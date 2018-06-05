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    В Сингапуре выпустили памятные монеты к встрече Трампа и Ким Чен Ына

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Сингапуре выпустили памятные монеты в честь встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об  этом сообщается на сайте монетного двора страны.

    "Предстоящий исторический саммит оставит важный след в истории Сингапура", - говорится в сообщении.

    Как отмечается, монеты выполнены в трех вариантах: из золота, серебра и никелированного цинка.

    При этом на каждой монете изображено рукопожатие, слева - флаг КНДР, справа - США.

    Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встретятся 12 июня в Сингапуре в 9 утра по местному времени.

    В мае в сувенирном магазине Белого дома уже выпустили памятную монету в честь саммита с КНДР.

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