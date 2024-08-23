В Сингапуре ввели тестирование туристов на вирус оспы обезьян

Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа из потенциально опасных регионов.

Министерство здравоохранения Сингапура объявило о проведении тестирования здоровья в двух крупнейших аэропортах страны для прибывающих туристов и членов экипажа из потенциально опасных регионов.

Как передает Report, со ссылкой на российские СМИ, это следует из опубликованного заявления профильного ведомства.

"На сегодняшний день прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой вируса оспы обезьян нет, с 23 августа мы вводим измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для туристов и членов экипажа, приезжающих из мест, которые могут быть подвержены риску вспышки оспы обезьян", - сказано в заявлении.

С начала 2024 года в Сингапуре зафиксированы 13 подтвержденных случаев заражения вирусом оспы обезьян штамма Clade 2, который является менее опасным для человека, чем штаммы Clade 1 или Clade 1b.