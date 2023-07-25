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В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину за распространение наркотиков

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину за распространение наркотиков На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет.
Другие страны
25 июля 2023 г. 18:00
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину за распространение наркотиков

На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина.

"В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - заявили в местной правозащитной группе Transformative Justice Collective (TJC).

По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.

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