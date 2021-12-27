В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте с 5 до 12 лет

В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте с 5 до 12 лет

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет стартовала в понедельник в Сингапуре. Как отметил министр образования Чань Чунь Син, первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат дети от 9 до 12 лет.

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Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет стартовала в понедельник в Сингапуре. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам министра образования Чань Чунь Син, первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат дети от 9 до 12 лет. "С 5 января на вакцинацию будут приглашаться дети в возрасте от шести до восьми лет, на следующий день - все остальные". В общей сложности на территории города-государства открыты 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день. "На сегодняшний день представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины", - указывается в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook