В Сингапуре стартовала вакцинация от COVID-19 детей в возрасте с 5 до 12 лет

Вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет стартовала в понедельник в Сингапуре.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по словам министра образования Чань Чунь Син, первыми прививки препаратом консорциума Pfizer и BioNTech получат дети от 9 до 12 лет.
"С 5 января на вакцинацию будут приглашаться дети в возрасте от шести до восьми лет, на следующий день - все остальные".
В общей сложности на территории города-государства открыты 15 специализированных центров, которые будут обслуживать до тысячи детей в день.
"На сегодняшний день представители этой возрастной группы составляют самую большую часть местного общества, которая еще не получила вакцины", - указывается в заявлении межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.