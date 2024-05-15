В Сингапуре спустя 20 лет в должность вступил новый премьер-министр

Лоуренс Вонг был приведен к присяге в качестве четвертого премьер-министра Сингапура, что ознаменовало первую смену руководства страны за 20 лет.

Лоуренс Вонг был приведен к присяге в качестве четвертого премьер-министра Сингапура, что ознаменовало первую смену руководства страны за 20 лет.

Как передает Report, об этом сообщает сингапурский портал CNA.

По данным издания, 51-летний Вонг официально сменил 72-летнего Ли Сяньлуна, который останется в кабинете министров в качестве старшего министра. Вонг выступил с речью на английском, малайском и китайском языках, показав стремление руководствоваться принципами единства многонационального Сингапура.

"Сегодняшний день знаменателен не только сменой власти, но и сменой поколений. Я первый премьер-министр Сингапура, который был рожден после того, как страна обрела независимость. История моего поколения - это история независимого Сингапура", - отметил Вонг.