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В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 15:15
В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу

Жительница Сингапура, перенесшая во время беременности коронавирусную инфекцию, родила мальчика, у которого нашли антитела к COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Straits Times.

Коронавирус у Селин Нг-Чен, которой 31 год, обнаружили в марте, когда она была на десятой неделе беременности. По данным издания, женщина заразилась вирусом, когда вернулась из поездки в Европу. Заболевание у нее протекало мягко, через две с половиной недели ее выписали из больницы. В ноябре Нг-Чен родила мальчика Олдрина. У него коронавирус врачи не обнаружили.

"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у Олдрина они есть. Мой врач предполагает, что я передала ему свои антитела во время беременности", — рассказала женщина.

Как отмечает газета, возможно, это не первый подобный случай в Сингапуре. Так, в апреле родился ребенок у жительницы страны Наташи Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. Именно он мог стать первым родившимся в Сингапуре ребенком с антителами, пишет издание.

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