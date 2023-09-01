В Сингапуре проводятся президентские выборы

В Сингапуре проводятся президентские выборы.

В Сингапуре проводятся президентские выборы.

Как передает Report , избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (04:00 по бакинскому времени), голосование будет длиться 12 часов.

По всему городу-государству работают 1,2 тыс. пунктов, где можно проголосовать. В выборах участвуют три кандидата: бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам, финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан.

В этом году на президентский пост могут претендовать кандидаты всех трех проживающих в Сингапуре этнических групп (китайцы, малайцы, индийцы), потому что в ходе пяти последних кампаний (начиная с выборов 1993 года) на него избирались представители каждой из них.

Действующий президент Халима Якоб не будет баллотироваться на второй срок. Победителем на выборах считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. Избирательным правом обладают граждане старше 21 года (около 2,7 млн человек). Участие в голосовании обязательно, в противном случае человек лишается права голоса на следующих выборах.