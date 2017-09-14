В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Инаугурация первой женщины-президента Халимы Якоб состоялась в четверг в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, торжественная церемония проходила в президентском дворце "Истана" при участии премьер-министра страны Ли Сянь Луна, верховного судьи Сундареша Менона, членов кабинета министров, представителей судебных органов и других видных государственных деятелей.

Во время своей первой президентской речи Халима Якоб отметила, что ее главной целью как президента является объединение сингапурского народа. "Я призываю всех сингапурцев принять участие в моем начинании. Мы должны оставить будущим поколениям лучший Сингапур", - передает слова президента телеканал.