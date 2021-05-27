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В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов

В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов Власти Сингапура обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов, сделанных в течение 72 часов до въезда в страну. Данное требование вступает в силу с 30 мая.
Другие страны
27 мая 2021 г. 05:58
В Сингапуре обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов

Власти Сингапура обязали прибывающих предоставлять результаты ПЦР-тестов, сделанных в течение 72 часов до въезда в страну. Данное требование вступает в силу с 30 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг телеканал CNA.

"При пересечении воздушной, наземной и морской границы государства всем прибывающим, в том числе гражданам, иностранцам, имеющим постоянный вид на жительство, необходимо будет иметь на руках отрицательный тест на коронавирус", - цитирует телеканал распоряжение Минздрава. "Исключения будут сделаны для въезжающих в Сингапур из стран и территорий с низким риском распространения коронавируса", - указали в ведомстве. В частности, речь идет об Австралии, Брунее, КНР, Новой Зеландии, а также Гонконге и Макао.

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