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В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент

В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент Парламентские выборы начались в пятницу в Сингапуре.
Другие страны
10 июля 2020 г. 04:43
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент

Парламентские выборы начались в пятницу в Сингапуре.

Участие в них, помимо правящей с 1965 года Партии народного действия (ПНД), принимает рекордное число оппозиционных партий - 12.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по сообщению представителей избирательной комиссии, в этот раз проголосовать должны более 2,65 млн. граждан республики,  достигших 21 года.

Согласно конституции, партия, набравшая наибольшее число голосов, сформирует новый состав правительства, который затем утвердит президент. Как ожидается, основу будущего кабинета составят представители так называемого четвертого поколения лидеров, центральной фигурой которого стал вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит. По оценкам местных наблюдателей, именно этот политик займет пост премьера. Нынешний глава правительства Ли Сянь Лун неоднократно заявлял, что покинет должность до 2022 года.

Избирательные участники будут работать до 20:00 (16:00 - бакинское время), а предварительные результаты будут опубликованы через несколько часов после завершения голосования.

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