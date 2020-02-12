В Сингапуре эвакуировали 300 сотрудников местного банка из-за коронавируса

Порядка 300 сотрудников центрального офиса сингапурского банка DBS Asia эвакуированы в связи с обнаружением коронавируса у одного из служащих учреждения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации газеты Straits Times, в 12:55 по местному времени (8:55 по Баку) сотрудники офиса DBS Asia, работающие на 43 этаже здания Marina Bay Financial Centre Tower 3 получили письмо, в котором говорилось о том, что в их офисе подтвержден случай заражения коронавирусом. В качестве превентивной меры их просили перейти на удаленную работу из дома. Пространство офиса было продезинфицировано. Администрация банка выясняет круг лиц, находившихся в контакте с заболевшим.

С 7 февраля в связи с распространением нового типа коронавируса Сингапур поднял уровень реагирования на вспышку заболеваний до оранжевого. В ряде офисных зданий у посетителей при входе начали измерять температуру.