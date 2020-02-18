​В Сингапуре будут наказывать нарушителей домашнего карантина

Власти Сингапура установили наказание за несоблюдение домашнего карантина гражданами, возвратившимися из Китая.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает The Straits Times.

Новый указ, вступающий в силу в 23:59 по местному времени 18 февраля, запрещает вернувшимся из Китая покидать домашний карантин после возвращения в Сингапур в течение 14 дней.

Данное решение принято в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса COVID-2019.

За несоблюдение карантинного режима нарушителям грозит тюремное заключение сроком до шести месяцев, а также штраф в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (около 7,2 тыс. долларов США). Для иностранных граждан неповиновение обернётся увольнением с работы и депортацией.