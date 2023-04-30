В Сиэтле в результате стрельбы погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон).

По меньшей мере два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило местное отделение полиции на своем сайте.

По ее информации, стрельба произошла в субботу в 22:30 по местному времени (09:30 в воскресенье по бакинскому времени) в парке. В результате двое мужчин погибли, один находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция ищет четвертого мужчину, который, по словам очевидцев, находился на месте происшествия, но покинул его до прибытия правоохранительных органов.

Информация о подозреваемом не приводится.