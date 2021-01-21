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В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки

В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки Полиция задержала двух человек в Сиэтле и восемь человек в Портленде
Другие страны
21 января 2021 г. 13:24
В Сиэтле и Портленде после инаугурации Байдена прошли беспорядки

Представители леворадикальных движений в США устроили беспорядки после инаугурации президента Джозефа Байдена в двух крупных городах на западном побережье Соединенных Штатов - Сиэтле и Портленде. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в аккаунтах полицейских департаментов двух городов в Twitter.

В Сиэтле протестующие собрались в центре города, разгромили магазин Amazon и здание суда, сожгли американский флаг. Как уточняет телекомпания Fox News со ссылкой на очевидцев, погром устроили представители левых радикальных движений, в том числе, антифашистов. Полиция задержала двух человек за взлом и нанесение ущерба имуществу.

Беспорядки с участием представителей леворадикальных движений прошли также в Портленде. Протестующие выкривали лозунги о том, что "хотят не Байдена, а справедливости". Группа из 150 человек разгромила городской офис Демократической партии, разбив стекла и разрисовав стены граффити. Прибывшая на место происшествия полиция задержала восемь человек за участие в беспорядках и поджоги, после чего митингующие рассеялись.

В другой части Портленда толпа забросала камнями и бутылками здание иммиграционной и таможенной службы США. По данным полиции, у некоторых из протестующих были замечены электрошокеры, щиты и газовые баллончики. Они также выкрикивали лозунги, свидетельствующие об их принадлежности к антифашистским группировкам и движению BLM.

Демократ Джозеф Байден 20 января принес присягу в качестве 46-го президента США.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Baydenin andiçmə mərasimindən sonra iğtişaşlar olub

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