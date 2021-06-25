В Сиднее объявили локдаун

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс вводят жесткие ограничительные меры в четырех центральных районах Сиднея из-за ухудшающейся эпидемической обстановки.

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс вводят жесткие ограничительные меры в четырех центральных районах Сиднея из-за ухудшающейся эпидемической обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила премьер-министр региона в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

По словам главы регионального правительства, "четыре района Сиднея будут закрыты на карантин после того, как число заразившихся в мегаполисе возросло на 22 за сутки, достигнув 65". "Жители четырех районов Сиднея - Вуллары, Уэверли, Рэндвика и центрального делового квартала - должны оставаться дома, покидая жилище только в случаях крайней необходимости", - сказала премьер-министр. Также премьер отметила, что те, кто бывал в указанных районах в последние две недели, должны пройти тестирование на коронавирус и оставаться в изоляции не менее 14 дней.

С 26 июня жители указанных районов смогут покидать свои дома только для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, визита к врачу и занятий физкультурой, а также для работы или учебы, если это невозможно делать из дома. За пределами собственного жилища все, за исключением детей младше 12 лет, должны носить маски и поддерживать социальную дистанцию. В закрытых на карантин районах Сиднея прекратят работу все предприятия, учреждения и ведомства за исключением магазинов, аптек, заправок и банков. Предприятия общественного питания, осуществляющие доставку еды и продающие ее навынос, продолжат работу в обычном режиме.

Как ожидается, локдаун в центральных районах Сиднея продлится до пятницы, 2 июля, при условии, что за предстоящую неделю властям удастся локализовать вспышку и остановить или существенно замедлить распространение инфекции.