В Сиднее исламист заставил посетителей кафе поднять флаг ИГ

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Сиднее исламист ворвался в кафе и потребовал от находившихся там посетителей поднять черно-белый флаг "Исламского государства" (ИГ).

Как отмечает Report со ссылкой на РБК, инцидент произошел около 9:45 утра понедельника по местному времени. На тот момент в кафе находилось 13 посетителей.

Согласно появившейся позднее информации, кафе захватили несколько вооруженных людей. Полиция не исключает, что в их рюкзаках находится взрывчатка.

За несколько часов до этого австралийская полиция арестовала в Сиднее мужчину в рамках операции по ликвидации канала переброски на территорию, контролируемую "Исламским государством", боевиков и денежных средств, сообщает Reuters.

У властей пока нет информации, что задержание пособника исламистов и захват заложников в кафе связаны между собой.

По последним данным спецслужб страны, на стороне исламистов в Ираке и Сирии воюют десятки австралийцев. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявлял, что, по крайней мере, 70 австралийцев воевали в Ираке и Сирии, а в самой Австралии действуют около ста "координаторов", которые занимаются их вербовкой.