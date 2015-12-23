В Сиднее арестованы двое подозреваемых в подготовке терактов

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Сиднее в ходе антитеррористических рейдов арестованы двое мужчин, подозреваемых в подготовке терактов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Один из предполагаемых террористов, 24-летний Абдулла Салихи, был арестован на Мемориал-Авеню, второго — 20-летнего Мохаммада Аламуйи, задержали в Бэнкстоуне, отмечает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

По данным следствия, арестованные проявляли интерес к военно-морской базе Вуллумулу. Полиция заверила, что реальной опасности для населения в данном случае не было.

Салихи подозревается в изготовлении документов с целью оказания содействия планируемой террористической атаке. Это грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.