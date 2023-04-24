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В Сиане пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии и КНР

В Сиане пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии и КНР 26-27 апреля министры иностранных дел государств Центральной Азии и Китая проведут совещание в Сиане в преддверии запланированного на май саммита в этом формате.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 16:08
В Сиане пройдет встреча глав МИД стран Центральной Азии и КНР

26-27 апреля министры иностранных дел государств Центральной Азии и Китая проведут совещание в Сиане в преддверии запланированного на май саммита в этом формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"26-27 апреля казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу примет участие в четвертом совещании министров иностранных дел диалогового формата "Центральная Азия - Китай", которое состоится в городе Сиане", - сказал он.

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