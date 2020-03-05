В Швейцарии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Первый случай смерти от коронавируса COVID-19 зафиксирован в Швейцарии, в кантоне Во на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает местная полиция.

"В четверг, 5 марта 2020 года, службы CHUV (Университетский госпитальный центр кантона Во - ред.) сообщили кантональному врачу, что 74-летний пациент, зараженный коронавирусом, который был госпитализирован 3 марта, скончался ночью", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что скончавшийся мужчина страдал хроническими заболеваниями.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Накануне Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за сутки 1 922 новых случая заражения коронавирусом по всему миру, 1 792 из них приходится на Китай.

Отметим, что общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно.