В Швейцарии за сутки свыше 1100 человек заразились COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1 139, до 15 475 человек, количество умерших увеличилось на 38, до 295 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Федеральное управление здравоохранения.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 15 475 человек, умерли 295 человек", - указывает ведомство.

По состоянию на 29 марта в стране было зафиксировано 14 336 случаев заражения коронавирусом и 257 летальных исходов. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.

К настоящему моменту в Швейцарии тесты на коронавирус сдали около 117 тыс. человек, в 13% случаев наличие патогена было подтверждено.

В Швейцарии на протяжении двух недель действуют введенные правительством меры по борьбе с распространением коронавируса. При этом полный карантин в стране не объявлен. Запрещено собираться вне дома в группы более пяти человек, следует соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров. За нарушение полиция выписывает штраф.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Швейцарии до 19 апреля. Рестораны, бары, музеи и кинотеатры не работают. До 4 апреля отменены занятия в учебных заведениях.