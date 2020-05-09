В Швейцарии выявлено свыше 30 тысяч случаев заражения COVID-19

В Швейцарии за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 44 человека, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Так, общее число выявленных случаев заражения за время пандемии выросло до 30 251 человека.

Кроме того, жертвами заболевания за сутки стали шесть пациентов. Общее число летальных исходов поднялось до 1 532 умерших.

Больше всего выявленных случаев заражения COVID зафиксировано в кантонах Ко, Женева, а также Цюрих и Тичино.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.