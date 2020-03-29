​В Швейцарии выявили свыше 1100 новых случаев COVID-19 за сутки

Свыше 1100 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявили в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

Согласно официальным данным, в стране уже выявлены 14 336 заболевших коронавирусом, новых случаев - 1 123. Также за сутки в Швейцарии скончались 19 человек, увеличив общее количество жертв вируса до 257.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.