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В Швейцарии отцам разрешили выходить в декретный отпуск

В Швейцарии отцам разрешили выходить в декретный отпуск

Национальный совет (нижняя палата) Федерального собрания Швейцарии поддержал законопроект о предоставлении отцам двухнедельного отпуска по уходу за новорожденным ребенком, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

За принятие документа проголосовали 129 депутатов, против - 62

Совет кантонов (верхняя палата) ранее уже поддержал эту законодательную меру. Наделить отцов правом брать отпуск после рождения ребенка парламент страны пытается уже 20 лет. Последний раз законопроект рассматривался три года назад и был отклонен.

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