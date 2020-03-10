В Швейцарии от коронавируса умер третий человек

Третий человек умер от коронавируса в Швейцарии. На настоящий момент подтверждено 476 случаев заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения (ФУОЗ).

"Поступила информация о третьем случае смерти в Швейцарии: это женщина старше 80 лет из кантона Тичино", - говорится в сообщении ФУОЗ. При этом "подтверждено инфицирование 476 человек".

Болезнь зарегистрирована в 20 кантонах и полукантонах страны из 26, в том числе в Берне, Женеве, Цюрихе и Тичино. Ранее в Швейцарии от коронавируса умерли 74-летняя женщина и 76-летний мужчина.

По решению правительства, в Швейцарии по 15 марта включительно запрещены массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек. Власти привлекли для участия в противовирусных мероприятиях армию. Особое внимание уделяется здоровью людей старше 65 лет, а также всех лиц с ослабленным здоровьем.

Первый случай заболевания был подтвержден в Швейцарии 25 февраля.