В Швейцарии лабораторно подтвердили 87 случаев коронавируса

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 87.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтверждено 87 случаев COVID-19 в кантонах Женева, Цюрих, Аргау, Базель, Берн, Фрибур, Граубюнден, Нёшатель, Швиц, Тичино, Вале, Во, Юра, Люцерн, Санкт-Галлен, Цуг, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне.

Отрицательные результаты клинических тестов на коронавирус получили свыше 3 тысяч человек.