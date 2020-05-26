​В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 30 тыс

Количество новых заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 15 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 761 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили во вторник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 26 мая за сутки в стране было зарегистрировано 15 новых заражений (10 накануне), скончалось 6 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 761 человек, скончалось 1 648 человек.

Как отмечается, всего в стране проведено 375 115 тестов (2 969 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 10%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5 521 заболевших), Женева (5 209 человек), Цюрих (3 491 человек) и Тичино (3 275 человек).