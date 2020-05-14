В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 463

Число выявленных заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 50, всего с начала эпидемии в стране заболели 30 463 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 14 мая, за сутки в стране было зарегистрировано 50 новых заражений (33 накануне), скончались 25 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 30 463 человека, скончались 1 589 человек.

Всего в стране проведено 328 163 теста (6 079 за сутки) на выявление COVID-19. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5 484 заболевших), Женева (5 173 человека), Цюрих (3 456 человек) и Тичино (3 238 человек).