В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

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Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.

"В Швейцарии 54 подтвержденных случаев нового коронавируса. И 39 подтверждены лабораторно", - сказал он.

По его словам, в настоящее время больше зараженных среди молодых людей из-за их активного передвижения и поездок за рубеж, но ситуация поменяется, и появится больше заболевших среди пожилых людей.

Д.Кох подчеркнул, что затронуты все кантоны Швейцарии и на карантине находится свыше 200 человек. В стране также есть возможности проводить по 1000 тестов на вирус ежедневно.

Эксперт отметил, что Швейцария пока также не будет рассматривать вариант закрытия школ, по примеру других стран, так как в результате этого дети будут оставаться со своими бабушками и дедушками, что может только усугубить ситуацию с распространением.