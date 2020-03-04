В Швейцарии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек

Общее количество случаев заражения новым коронавирусом в Швейцарии составило 54, из них 39 подтверждены лабораторно.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на пресс-конференции глава подразделения по заразным болезням Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии Даниэль Кох.
"В Швейцарии 54 подтвержденных случаев нового коронавируса. И 39 подтверждены лабораторно", - сказал он.
По его словам, в настоящее время больше зараженных среди молодых людей из-за их активного передвижения и поездок за рубеж, но ситуация поменяется, и появится больше заболевших среди пожилых людей.
Д.Кох подчеркнул, что затронуты все кантоны Швейцарии и на карантине находится свыше 200 человек. В стране также есть возможности проводить по 1000 тестов на вирус ежедневно.
Эксперт отметил, что Швейцария пока также не будет рассматривать вариант закрытия школ, по примеру других стран, так как в результате этого дети будут оставаться со своими бабушками и дедушками, что может только усугубить ситуацию с распространением.