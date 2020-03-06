В Швейцарии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 181

Количество лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса в Швейцарии составило 181.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Федерального офиса общественного здравоохранения страны.

По официальным данным, в Швейцарии в настоящий момент лабораторно подтвержден 181 случай COVID-19. Однако общее количество заболевших составляет 210 человек в 20 из 26 кантонов страны, а также в соседнем со Швейцарией Лихтенштейне. Все заболевшие изолированы.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 55.

Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения республики.