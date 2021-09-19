В швейцарскую гвардию Папы Римского могут начать принимать женщин

Женщины могут быть приняты на службу в элитную личную охрану Папы Римского - швейцарскую гвардию.

Женщины могут быть приняты на службу в элитную личную охрану Папы Римского - швейцарскую гвардию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информированный источник в папском городе-государстве.

"Прием женщин рассматривается. И на такое расширение состава гвардии указывают работы, которые начали выполнять в казармах швейцарских гвардейцев", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что приезжающие в Рим на службу швейцарские гвардейцы размещаются по несколько человек в казармах с общей ванной комнатой. Начавшиеся работы предусматривают отдельные комнаты с отдельной ванной. "Это делается для женщин. Разумеется, окончательное решение будет принимать Папа Римский", - уточнил источник.