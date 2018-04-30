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    В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция кантона Валэ.

    Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать. В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. 

    Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.

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