В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция кантона Валэ.

Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать. В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии.

Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.