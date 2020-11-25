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В Швейцарии женщина напала с ножом на людей

В Швейцарии женщина напала с ножом на людей В городе Лугано женщина напала с ножом в магазине на двух других женщин, нанеся им ранения. Местная полиция не исключает, что речь идет о теракте
Другие страны
25 ноября 2020 г. 03:33
В Швейцарии женщина напала с ножом на людей

В городе Лугано женщина напала с ножом в магазине на двух других женщин, нанеся им ранения. Местная полиция не исключает, что речь идет о теракте.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, нападавшая, 28-летняя швейцарка, набросилась с ножом на двух женщин в магазине, ранив обеих в шею, говорится в сообщении. По данным полиции, одна из пострадавших получила тяжелые травмы, однако ее жизнь вне опасности. Власти не исключают версию террористического акта, указывает портал.

Отмечается, что стражи порядка из кантона Тичино выясняют мотивы и обстоятельства произошедшего, работая в тесном взаимодействии с федеральной полицией.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə qadın terror aktı törədib, xəsarət alanlar var

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