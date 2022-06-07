В Швейцарии заявили, что отменят санкции против РФ, если так же поступит ЕС

Берн отменит введенные против России санкции, если аналогичным образом поступит Евросоюз (ЕС).
"Если ЕС снимет свои санкции, Швейцария это тоже сделает, в соответствии с правовой базой", - приводит заявление Пармелена информационное агентство ATS Kingston.
Парламентариев интересовало, как швейцарские санкции сказались на России. Министр в этой связи пояснил, что поскольку Швейцария принимала санкции против РФ совместно с ЕС и другими партнерами, то "невозможно знать, как развивалась бы ситуация, если бы Берн их не принял". Он подчеркнул, что эти меры "не поддаются количественной оценке".
Пармелен признал вместе с тем, что санкции, введенные против России, сказались на швейцарской экономике. Он подчеркнул, что Берн прилагает усилия, чтобы уменьшить их последствия для Швейцарии "насколько это возможно, в тесном сотрудничестве с заинтересованными предприятиями и вовлеченными банками".