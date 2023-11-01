В Швейцарии заявили, что не будут сокращать численность армии

Швейцария не будет сокращать численность своих вооруженных сил с нынешних 147 тыс. до установленных законодательством 140 тыс.
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"Федеральный совет считает нецелесообразным сокращать реальную численность армии в нынешней геополитической ситуации", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на его сайте.
Правительство поручило Федеральному департаменту обороны, защиты населения и спорта "разработать проект законодательных поправок", чтобы "иметь возможность временно превысить установленное максимальное число" военнослужащих.
В Берне пояснили, что действующее законодательство устанавливает "нормативную численность армии 100 тыс. человек, а фактическую численность 140 тыс.". Вместе с тем "реальная численность сегодня составляет 147 тыс. военнослужащих".