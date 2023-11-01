В Швейцарии заявили, что не будут сокращать численность армии

Швейцария не будет сокращать численность своих вооруженных сил с нынешних 147 тыс. до установленных законодательством 140 тыс.

Швейцария не будет сокращать численность своих вооруженных сил с нынешних 147 тыс. до установленных законодательством 140 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение приняло правительство страны (Федеральный совет), мотивировав этот шаг "нынешней геополитической ситуацией".

"Федеральный совет считает нецелесообразным сокращать реальную численность армии в нынешней геополитической ситуации", - говорится в сообщении правительства, опубликованном на его сайте.

Правительство поручило Федеральному департаменту обороны, защиты населения и спорта "разработать проект законодательных поправок", чтобы "иметь возможность временно превысить установленное максимальное число" военнослужащих.

В Берне пояснили, что действующее законодательство устанавливает "нормативную численность армии 100 тыс. человек, а фактическую численность 140 тыс.". Вместе с тем "реальная численность сегодня составляет 147 тыс. военнослужащих".