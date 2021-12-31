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В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19

В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19 Рекордно высокий рост числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксирован в четверг в Швейцарии.
Другие страны
31 декабря 2021 г. 03:31
В Швейцарии зарегистрирован рекордно высокий суточный прирост новых случаев COVID-19

Рекордно высокий рост числа заразившихся коронавирусом за сутки зафиксирован в четверг в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Федеральное управление здравоохранения.

За последние 24 часа было выявлено 19 032 новых инфицированных, а их общее число за время пандемии достигло 1 313 415.

В четверг впервые с начала пандемии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 19 тыс. Органы здравоохранения на этой неделе третий день подряд фиксируют рекордно высокие цифры роста заболеваемости: во вторник за 24 часа выявили 13 375 новых случаев инфицирования, в среду - 17 634. На пятницу запланировано совещание правительства страны в формате телеконференции для обсуждения сложной эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии число летальных исходов достигло 11 861, включая 23 умерших за последние сутки.

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