В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики объявили о старте петиции, цель которой добиться отмены запрета на постройку атомных электростанций в стране.
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Основная цель стартовавшей общественной кампании состоит в том, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии.
Пять лет назад швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.
"Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - уточняется в публикации.
Петиция получила название "Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии".
Предварительно, активный сбор подписей начнется на следующей неделе.