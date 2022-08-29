В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики объявили о старте петиции, цель которой добиться отмены запрета на постройку атомных электростанций в стране.

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики объявили о старте петиции, цель которой добиться отмены запрета на постройку атомных электростанций в стране.

Как передает Report , об этом сообщает The Straits Times.

Основная цель стартовавшей общественной кампании состоит в том, чтобы предотвратить дефицит электроэнергии.

Пять лет назад швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.

"Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - уточняется в публикации.

Петиция получила название "Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии".

Предварительно, активный сбор подписей начнется на следующей неделе.