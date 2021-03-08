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В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб

В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб Законодательная инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, получила одобрение граждан на состоявшемся в Швейцарии референдуме
Другие страны
8 марта 2021 г. 01:47
В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб

Законодательная инициатива, запрещающая скрывать лицо в общественных местах, получила одобрение граждан на состоявшемся в Швейцарии референдуме.

Как передает Report со ссылкой на швейцарское правительство, ее поддержали большинство жителей в 20 из 26 кантонов и полукантонов страны.

Всего за данную меру проголосовали 51,21% участников референдума, 48,79% высказались против. Запрет скрывать лицо будет применяться как к гражданам Швейцарии, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах. Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

СМИ отмечают, что в стране проживает около 400 тысяч мусульман. Большинство из них попавшие под запрет головные уборы и так не носит.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə ictimai yerlərdə niqabdan istifadə qadağan olundu

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