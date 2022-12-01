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В Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков

В Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов).
Другие страны
1 декабря 2022 г. 13:33
В Швейцарии заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков

Швейцария заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (около 7,95 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг Госсекретариат экономики страны (SECO).

"По состоянию на 3 июля 2022 года сумма вкладов российских граждан или же физических и юридических лиц, объявленных Государственному секретариату экономики, составляла 46,1 млрд франков. По состоянию на 25 ноября 2022 года замороженные в Швейцарии авуары достигли 7,5 млрд франков", - отметили в SECO, добавив, что заблокированы также 15 объектов недвижимости в шести швейцарских кантонах.

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