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В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19 Рекордно высокий прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрирован в Швейцарии.
Другие страны
28 декабря 2021 г. 20:36
В Швейцарии зафиксировали рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Рекордно высокий прирост числа заразившихся коронавирусом за сутки зарегистрирован в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Федеральное управление здравоохранения.

За последние 24 часа было выявлено 13 375 новых инфицированных, а их общее количество за время пандемии достигло 1 276 781.

Предыдущий рекордный показатель был зарегистрирован 8 декабря, когда в течение суток врачи установили 12 598 случаев заражения.

По данным управления здравоохранения, за последние 24 часа из-за коронавируса в Швейцарии умерли 17 человек. С начала пандемии общее число летальных исходов достигло 11 817.

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