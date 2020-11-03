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В Швейцарии задержаны два человека в связи с терактом в Вене

В Швейцарии задержаны два человека в связи с терактом в Вене Два человека были задержаны в городе Винтертур в Швейцарии в связи с терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека
Другие страны
3 ноября 2020 г. 21:31
В Швейцарии задержаны два человека в связи с терактом в Вене

Два человека были задержаны в городе Винтертур в Швейцарии в связи с терактом в Вене, в результате которого погибли четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении полиции кантона.

"Расследование полиции привело к установлению личностей 18-летнего и 24-летнего швейцарцев. Оба были задержаны во второй половине дня во вторник по согласованию с австрийскими властями", - указано в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают, каким образом задержанные были связаны с человеком, устроившим нападение в Вене.

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