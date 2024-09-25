В Швейцарии задержали четырех человек после случая эвтаназии в капсуле компании Sarco

Четверо человек остаются под стражей после задержания в связи с первым случаем эвтаназии в капсуле компании Sarco, против них возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству.

Четверо человек остаются под стражей после задержания в связи с первым случаем эвтаназии в капсуле компании Sarco, против них возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили швейцарские СМИ со слов главы МВД страны Элизабет Бауме-Шнайдер, по совместительству курирующей сферу здравоохранения.

В понедельник, незадолго до запуска капсулы, Бауме-Шнайдер во время заседания Национального совета (большой палаты парламента) страны заявила о том, что капсула Sarco нарушает действующее законодательство и не должна использоваться. В частности, аппарат не соответствует требованиям закона о безопасности продукции и о применении химических веществ.

По данным СМИ, после первого применения капсулы 64-летней американкой в понедельник были задержаны Флориан Виллет, один из руководителей швейцарской компании The Last Resort, предоставляющей услуги по добровольной эвтаназии, а также два адвоката и голландский журналист, которые присутствовали при ее запуске. По словам прокурора кантона Шаффхаузен, где произошел инцидент, все четверо по состоянию на утро среды остаются под стражей.

Отмечается, что прокуратура получила уведомление о состоявшейся эвтаназии от неназванного адвоката, после чего на место ее проведения был направлен наряд полиции, а также медики, которые должны провести вскрытие тела. Отмечается, что в отношении нескольких лиц было возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству.