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В Швейцарии задействовали 135 военных для ликвидации последствий непогоды

В Швейцарии задействовали 135 военных для ликвидации последствий непогоды Власти Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в кантонах Тичино и Вале.
Другие страны
2 июля 2024 г. 17:22
В Швейцарии задействовали 135 военных для ликвидации последствий непогоды

Власти Швейцарии задействовали 135 военнослужащих для ликвидации последствий наводнений и оползней, вызванных сильными дождями в кантонах Тичино и Вале.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте правительства страны.

"После сильной непогоды в кантонах Тичино и Вале швейцарская армия принимает участие в ликвидации ущерба, нанесенного стихией", - говорится в сообщении.

В настоящее время там задействовано 135 военнослужащих из резервных подразделений помощи при стихийных бедствиях, а также 6-го инженерного батальона. В прошедшие выходные к эвакуации жителей затопленных районов Тичино также были привлечены военно-воздушные силы.

30 июня полиция кантона Тичино на юге Швейцарии сообщила, что там вследствие оползня погибли два человека, еще один пропал без вести. Правоохранители кантона Вале в свою очередь заявили об эвакуации нескольких сотен человек из-за выхода из берегов реки Роны. Кантональное правительство объявило режим "особого положения". На горном курорте Церматт затоплено несколько улиц - протекающая через этот город река Виспа также вышла из берегов. Курорт оказался отрезанным от внешнего мира, поскольку автомобильное и железнодорожное сообщение с ним закрыто.

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