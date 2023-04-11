В Швейцарии выявлено более 120 случаев нарушений санкций против РФ

В Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал лишь два штрафа по этим фактам.
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По словам руководителя отдела безопасности товаров Федерального ведомства таможенной и пограничной безопасности Швейцарии Александры Майер, ведомство сообщило SECO о 126 случаях экспорта, нарушающих санкции. Еще для 500 - ограничились разъяснениями.
Отмечается, что экспортируются промышленные товары всех видов, мебель и предметы роскоши.
В частности, в мае 2022 года таможенники на швейцарской границе остановили экспортера, который хотел вывезти 1 850 килограммов смазочных материалов в Россию. Это один из двух случаев, в которых Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам наложил штраф. Экспортера обязали оплатить всего 4500 франков, поскольку руководитель компании не знал запрета.
Уточняется, что большинство нарушений санкций в Швейцарии допускает таможня, поскольку компании сами декларируют, что их экспорт направляется в Россию.
"На сегодня сложилась такая ситуация, что декларирующие и разглашающие это не знают о правилах. Санкционные правила корректировались множество раз. Перечень товаров, подпадающих под санкции, постоянно меняется. Непреднамеренное нарушение санкций может произойти из-за недостаточной осторожности", - отметила Майер.
В SECO объясняют небольшое количество штрафов тем, что обработка уведомления от таможни о возможном нарушении "требует много времени и ресурсов".
Как отмечает издание, сейчас почти не осталось товаров, которые можно экспортировать в Россию - исключения касаются определенных лабораторных реактивов и медицинских препаратов.