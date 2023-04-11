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В Швейцарии выявлено более 120 случаев нарушений санкций против РФ

В Швейцарии выявлено более 120 случаев нарушений санкций против РФ В Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал лишь два штрафа по этим фактам.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 04:51
В Швейцарии выявлено более 120 случаев нарушений санкций против РФ

В Швейцарии выявили 126 случаев нарушений санкций против России, однако Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) до сих пор выписал лишь два штрафа по этим фактам.

Как передает Report, об этом сообщает Швейцарское телевидение (SRF).

По словам руководителя отдела безопасности товаров Федерального ведомства таможенной и пограничной безопасности Швейцарии Александры Майер, ведомство сообщило SECO о 126 случаях экспорта, нарушающих санкции. Еще для 500 - ограничились разъяснениями.

Отмечается, что экспортируются промышленные товары всех видов, мебель и предметы роскоши.

В частности, в мае 2022 года таможенники на швейцарской границе остановили экспортера, который хотел вывезти 1 850 килограммов смазочных материалов в Россию. Это один из двух случаев, в которых Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам наложил штраф. Экспортера обязали оплатить всего 4500 франков, поскольку руководитель компании не знал запрета.

Уточняется, что большинство нарушений санкций в Швейцарии допускает таможня, поскольку компании сами декларируют, что их экспорт направляется в Россию.

"На сегодня сложилась такая ситуация, что декларирующие и разглашающие это не знают о правилах. Санкционные правила корректировались множество раз. Перечень товаров, подпадающих под санкции, постоянно меняется. Непреднамеренное нарушение санкций может произойти из-за недостаточной осторожности", - отметила Майер.

В SECO объясняют небольшое количество штрафов тем, что обработка уведомления от таможни о возможном нарушении "требует много времени и ресурсов".

Как отмечает издание, сейчас почти не осталось товаров, которые можно экспортировать в Россию - исключения касаются определенных лабораторных реактивов и медицинских препаратов.

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Версия на азербайджанском языке İsveçrədə Rusiyaya qarşı sanksiyaların pozulması ilə bağlı 120-dən çox fakt aşkarlanıb

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