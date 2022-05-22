В Швейцарии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый в Швейцарии случай заражения оспой обезьян выявлен в кантоне Берн.
Как передает Report, об этом в Twitter сообщило Федеральное управление здравоохранения.
"В настоящее время зафиксирована вспышка случаев оспы обезьян в Европе и Америке. Первый случай также подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - написало ведомство.
По данным информационного агентства
Сигналы о подозрении на оспу обезьян поступили в медицинскую службу Берна в пятницу. Информация на этот счет была передана также в Федеральное управление здравоохранения. Проведенные анализы подтвердили предположения врачей о том, что имеет место заражение оспой обезьян.