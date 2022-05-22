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В Швейцарии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Швейцарии выявили первый случай заражения оспой обезьян Первый в Швейцарии случай заражения оспой обезьян выявлен в кантоне Берн.
Другие страны
22 мая 2022 г. 00:32
В Швейцарии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый в Швейцарии случай заражения оспой обезьян выявлен в кантоне Берн.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщило Федеральное управление здравоохранения.

"В настоящее время зафиксирована вспышка случаев оспы обезьян в Европе и Америке. Первый случай также подтвержден в Швейцарии (кантон Берн)", - написало ведомство.

По данным информационного агентства Keystone-ATS, ссылающегося на кантональную дирекцию здравоохранения Берна, речь идет о человеке, который заразился оспой обезьян за пределами Швейцарии. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь амбулаторно, и он находится в изоляции по месту жительства. Медики устанавливают круг лиц, с которыми он имел контакты.

Сигналы о подозрении на оспу обезьян поступили в медицинскую службу Берна в пятницу. Информация на этот счет была передана также в Федеральное управление здравоохранения. Проведенные анализы подтвердили предположения врачей о том, что имеет место заражение оспой обезьян.

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