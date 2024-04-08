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В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных

В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных Число зарегистрированных безработных в Швейцарии в марте увеличилось более чем на 15 тыс. человек в годовом выражении, или на 17,1%.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 15:34
В Швейцарии выросло число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных в Швейцарии в марте увеличилось более чем на 15 тыс. человек в годовом выражении, или на 17,1%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.

"Согласно данным Государственного секретариата экономики (SECO), на конец марта 2024 года 108 593 человека были зарегистрированы в качестве безработных в региональных бюро по трудоустройству (ORP), что на 3 286 человек меньше, чем в предыдущем месяце. Уровень безработицы за отчетный месяц остался неизменным на уровне 2,4%. Безработица увеличилась на 15 838 человек (+17,1%) по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года", - сказано в документе.

По данным SECO, уровень безработицы среди лиц с украинском гражданством является самым высоким в стране и составляет 31,9% в марте 2024 года. Уровень безработицы среди лиц с российским гражданством - 3,8%.

В ноябре прошлого года правительство Швейцарии одобрило продление защитного статуса украинских беженцев в стране до 4 марта 2025 года при условии, что уровень их активности составит 40% к концу 2024 года.

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Версия на английском языке Number of unemployed soars in Switzerland

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