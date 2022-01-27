В Швейцарии второй день подряд зарегистрирован рекордный рост заражений СOVID-19

Новый максимум суточного прироста числа заразившихся коронавирусом зарегистрирован сегодня в Швейцарии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Новый максимум суточного прироста числа заразившихся коронавирусом зарегистрирован сегодня в Швейцарии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило Федеральное управление здравоохранения, за 24 часа инфекция была выявлена у 44 842 человек.

Предыдущий антирекорд был установлен 26 января - 43 199 новых случаев за сутки.

По данным управления здравоохранения, общее число заразившихся достигло 2 091 166. За последние 24 часа было зарегистрировано 16 летальных исходов, а общее количество умерших из-за коронавируса за время пандемии составило 12 314.