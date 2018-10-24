В Швейцарии возбудят дело о шпионаже против двух граждан России

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Федеральный совет Швейцарии поручил возбудить уголовное дело в отношении двух граждан России, подозреваемых в политическом шпионаже. Как сообщает Report, об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RSI со ссылкой на министерство юстиции и полиции страны.

Как уточняет RSI, речь идет о двух россиянах, которые подозреваются в шпионаже за швейцарской лабораторией в Шпице, занимающейся исследованиями в области контроля над вооружением и защиты населения от биологического и химического оружия.

Специалисты лаборатории участвовали в расследовании химических атак в Сирии, а также в анализе улик по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

14 сентября швейцарская газета Tages Anzeiger и голландская NRC Handelsblad сообщили, что двое россиян были задержаны в Гааге весной этого года по подозрению в шпионаже. Имена задержанных не называются. По данным СМИ, после задержания они были высланы из страны.